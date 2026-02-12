נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הערב (חמישי) בשאלות עם כתבים לביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בוושינגטון ולשורת סוגיות מדיניות וביטחוניות.

טראמפ אמר כי "הנשיא הרצוג צריך להתבייש על כך שלא נתן חנינה לנתניהו", והוסיף בהמשך, "הנשיא צריך להתבייש בעצמו, יכול לתת לו חנינה ולא נתן. יש לו כוח לחון, אמר את זה חמש פעמים שונות. האנשים של ישראל צריכים לבייש אותו".

בהתייחסו לאיראן אמר טראמפ, "האיראנים חייבים לעשות עסקה. או שזה יהיה טראומתי בשבילם. לא רוצה שזה יקרה. הם היו צריכים לעשות עסקה והם חטפו. אם הם לא יעשו עסקה - זה יהיה סיפור אחר".

על הפגישה עם ראש הממשלה אמר: "היתה לי פגישה טובה עם נתניהו והוא מבין, אבל זה תלוי בי. אם העסקה הוגנת אז יהיה להם קשה". לדבריו, "העסקה צריכה להיות מהירה, תוך חודש נראה לי".

בתגובה לשאלה האם נתניהו ביקש ממנו להפסיק לדבר עם איראן, השיב טראמפ, "הוא לא ביקש ממני להפסיק לדבר איתם. אני אדבר איתם כמה שאני רוצה אבל הוא לא ביקש את זה. אבל אם לא נגיע לשלב 2, והיה קשוח בשבילם. לא מצפה לזה".

לשאלה על אחריות נתניהו למחדל שבעה באוקטובר אמר טראמפ, "כולם אחראים, זאת הייתה מתקפה נוראית. הוא לא ראה את זה מגיע ואף אחד אחר לא היה רואה את זה מגיע במקומו. הוא היה ראש ממשלה נהדר לזמן מלחמה".

מבית הנשיא נמסר בתגובה: "למען הסדר הטוב, כפי שהובהר שוב ושוב, בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ורק לאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים".

עוד נמסר: "הנשיא הרצוג מוקיר את הנשיא טראמפ על תרומתו המשמעותית למדינת ישראל וביטחונה. ישראל היא מדינת חוק ריבונית. בניגוד לרושם שנוצר מדבריו של הנשיא טראמפ - הנשיא הרצוג טרם קיבל החלטה כלשהי בנושא".