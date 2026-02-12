צה"ל פנה למפעילי הרשתות הסלולריות בבקשה לעבות ולשפר את הכיסוי לאורך כביש 10, על רקע עלייה בהברחות בגבול מצרים והחשש מזליגת אמצעי לחימה וציוד לגורמי טרור.

הדרישה נוגעת לרציפות תקשורתית לאורך הציר, שנמתח בסמוך לגבול.

כביש 10 סגור בשגרה לתנועת אזרחים ונפתח בעיקר בתקופות חגים. בשל היעדר תנועה אזרחית סדירה, רמת ההשקעה בהקמת אתרים סלולריים לאורך השנים הייתה נמוכה יחסית, מה שהוביל למקטעים עם כיסוי חלקי ואיכות קליטה שאינה עומדת בסטנדרטים המקובלים בצירים מרכזיים אחרים.

במערכת הביטחון מדגישים כי השיקול הכלכלי אינו רלוונטי לצורך המבצעי, ונדרש כיסוי יציב ורציף שיאפשר תקשורת שוטפת, העברת נתונים ותמיכה באמצעי שליטה ובקרה. הדרישה מגיעה לנוכח פעילות הברחות מוגברת לאורך הגבול.

במשרד התקשורת דרשו מהמפעילים לטפל בליקויי הכיסוי ולא קיבלו את הטענה כי מדובר בציר שנפתח בעיקר בחגים ולכן אינו מצדיק השקעה תשתיתית רחבה. עוד טוענים במשרד כי רישיונות הסלולר כוללים חובות כיסוי והבטחת שירות גם באזורים שבהם הכדאיות הכלכלית מוגבלת, ובמקרים בעלי רגישות ביטחונית הדרישה מקבלת משנה תוקף ולעיתים מלווה בפיקוח הדוק יותר.