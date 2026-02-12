השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיש היום (חמישי) בקשה לבית המשפט לפסילתו של השופט חאלד כבוב מההרכב הדן בעתירות בעניין הדחתו. בבקשה נטען לחשש למשוא פנים.

הרקע לבקשה הוא תלונה שהגיש בן גביר בשנת 2021 לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין נגד עו"ד וואליד כבוב, בנו של השופט, בעקבות פרסום שכתב ברשתות החברתיות על אירועי "שומר חומות".

בפרסום נכתב, "אנחנו נמלא את הרחובות בזעם ובהפגנות ואנחנו נמלא את בתי הסוהר כחפים מפשע ואנחנו נעשה ילדים, דור מרדן, אחר דור ונייצג את הצעירים האמיצים, אבל בחג שלנו, אקצא הוא שלנו והוא האמונה שלנו".

בתלונתו טען בן גביר כי מדובר בהתבטאויות חמורות המהוות תמיכה באויב ועידוד מעשי טרור ואלימות, וכן הפרה של כללי האתיקה של עורכי הדין.

בבקשה שהגיש עו"ד דוד פטר בשם השר בן גביר נטען כי מאחר שהשר הגיש בעבר תלונה אישית חמורה נגד בנו של השופט כבוב, אין זה מתקבל על הדעת שהשופט ידון כעת בעתירות הנוגעות להדחתו של השר מתפקידו.