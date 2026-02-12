הזמרת שירי מימון שיתפה הערב (חמישי) בראיון ברדיו 103fm את תהליך היצירה של שירה החדש "חמצן", וחשפה כיצד חוויה אישית קשה מלפני חמש שנים הפכה עבורה למקור של תקווה עבור הקהל הרחב בתקופה הנוכחית.

מימון בחרה לדבר בפתיחות על מחיר הסטרס והלחץ בתעשיית הבידור. "הסיבה שזה נגע בי, כי לפני חמש שנים חוויתי לראשונה בחיי התקף חרדה", סיפרה. "בתעשייה שלי יש הרבה סטרס, במה, כישלונות והצלחות".

היא הוסיפה: "שמעתי את השיר, ואמרתי 'וואו הוא יכול לעזור לכל מי שעובר תקופה שהוא רואה רק שחור', לאנשים שלא רואים תקווה, וזה נורא רחב. יש משהו במה שעברנו ב-7 באוקטובר, וכל מה שיצא מזה".

תהליך בחירת השיר היה מקרי כמעט לחלוטין. מימון תיארה מפגש באולפן עם היוצרים צליל קליפי ונדב אהרוני, שבמקור נועד לכתיבת שיר אחר לגמרי.

"צליל ונדב, נפגשנו יחד באולפן, והתחלנו לכתוב שיר, והקלטנו והכול, ומתישהו לקראת סוף הסשן, שאלתי אם יש להם איזה שיר שהם עוד לא השמיעו לי, ופתאום נדב אמר, 'וואי, יש לי רעיון', והשמיע לי את השיר הזה. ממש ככה".

למרות שלא הייתה שותפה לכתיבת המילים המקוריות, מימון מעידה על חיבור עוצמתי לטקסט: "הייתה לי הערה שקשורה לטקסט בהתחלה, לא נגעתי בו. אני מרגישה שאני כתבתי את השיר".