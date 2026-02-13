סקר שערך מכון 'לזר מחקרים' ומתפרסם הבוקר (שישי) בעיתון "מעריב" מעלה כי גדי איזנקוט ביצע השבוע זינוק דרמטי על חשבונו של נפתלי בנט.

מפלגת "ישר!" משיגה בתרחיש שנבדק שיא של 12 מנדטים בעוד מפלגתו של בנט נחלשת ב-3 מנדטים.

לפי הסקר, לו היו הבחירות נערכות כיום, היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-25 מנדטים ומפלגתו של בנט ב-21. "ישר!" מקבל 12 מנדטים, עוצמה יהודית 10, הדמוקרטים 9, ישראל ביתנו 9, ש"ס 8, יש עתיד 9, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5, רע"מ 5.

מפלגות כחול לבן, הציונות הדתית, המילואימניקים ובל"ד לא עוברות אחוז החסימה.

גוש הקואליציה משיג בסקר 50 מנדטים, לגוש אופוזיציה-בנט-איזנקוט 60, ולמפלגות הערביות 10. המשמעות היא שגוש השמאל - למרות התזוזות בו - לא יכול להקים ממשלה מבלי להיסמך על המפלגות הערביות.