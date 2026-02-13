בתקשורת האמריקנית דווח לפנות בוקר (שישי) כי נושאת המטוסים ג'ראלד פורד קיבלה הוראה לעזוב את הים הקריבי ולעשות את דרכה למזרח התיכון, במסגרת היערכות מחודשת של הכוחות באזור.

היא צפויה להצטרף לנושאת המטוסים אברהם לינקולן שכבר פועלת במרחב. הפריסה מחדש מגיעה כחלק ממסע הלחץ של הנשיא דונלד טראמפ נגד המשטר בטהרן.

טראמפ נועד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן ביום רביעי. במהלך הפגישה ניסה נתניהו לשכנע את נשיא ארה"ב שלא להגיע להסכם חלקי עם איראן ולהגן על האינטרסים הישראלים.

נתניהו לפני ההמראה לישראל עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

ראש הממשלה נתניהו העריך בתום ביקורו בארה"ב כי הנשיא טראמפ מאמין שהאיראנים מבינים כעת את המחיר של סירוב לעסקה.

"יש בינינו קשר הדוק, אמיתי וגלוי", אמר נתניהו על השיחות עם טראמפ והוסיף כי הן "עסקו בכמה וכמה נושאים, אך התמקדו בעיקר במשא ומתן עם איראן".

לדבריו, "הנשיא סבור שהאיראנים כבר מבינים עם מי יש להם עסק. אני חושב שהתנאים שהוא מציב, בשילוב ההבנה שלהם שטעו בפעם הקודמת כשלא הגיעו להסכם, עשויים להביא לכך שיסכימו לתנאים שיאפשרו השגת הסכם טוב".

"אני רוצה לומר באופן ברור", המשיך נתניהו, "אינני מסתיר את הספקנות הכללית שלי לגבי האפשרות להגיע להסכם כלשהו עם איראן. עם זאת, הבהרתי שאם יושג הסכם - עליו לכלול את המרכיבים החשובים לנו, למדינת ישראל, ולדעתי גם לקהילה הבינלאומית כולה: לא רק סוגיית הגרעין, אלא גם הטילים הבליסטיים והשלוחים האיראניים באזור".

לסיום אמר: "זו הייתה שיחה מצוינת. כמובן שנגענו גם בעזה, באזור כולו ובנושאים כלליים נוספים. בכל מקרה, זו עוד שיחה עם ידיד גדול של מדינת ישראל - נשיא שאין כמותו".