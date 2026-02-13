מארק רגב, דובר ראש הממשלה לתקשורת הזרה ושגריר בריטניה לשעבר, מדגיש בריאיון לפודקאסט "מסע בין רעיונות" עם שמעון רפאלי כי שורש הטרור הפלסטיני והאנטישמיות העמוקה חייבים להיות מטופלים כדי להבטיח יציבות ארוכת טווח בעזה ב"יום שאחרי".

הוא חשף את תחושת התסכול האישי שלו בימים הראשונים שלאחר טבח ה-7 באוקטובר. "תוך דקות מהאירוע בבית החולים אל-אהלי, החמאס והתקשורת הבינלאומית כבר מצאו מספרים מנופחים של 'נפגעים', שאף אחד לא בדק. התקשורת העולמית לעיתים לא תיקנה את המידע השגוי, וזה מחליש את הלגיטימציה שלנו לפעול."

רגב, שהשלים באותם ימים שעות ארוכות של עבודה מדויקת מול כלי התקשורת המובילים בעולם, סיפר על הלחץ הכבד. "אם אני אומר משהו לא נכון, אני מאבד אמון. אצל הפלסטינאים, השקר הופך לכלי להשפעה. אויבינו יכולים לשקר בכל העובדות, בעוד כל הודעה שלנו נבחנת תחת זכוכית מגדלת עולמית."

רגב לא נמנע מלהצביע על ההבדל המהותי בין סכסוכים היסטוריים לבין המצב הנוכחי בעזה: "גם אם ננצח במלחמה הנוכחית, אין זה אומר שזה הסוף. הבעיה האידיאולוגית נשארת, והפלסטינים לא מוכנים לקבל אותנו. לכן, כל הסדר עתידי חייב לכלול תוכניות ממשיות לדה רדיקליזציה".