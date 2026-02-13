תיעוד חדש של השייטת מחילוץ פרננדו מרמן ולואיס הר צילום: דובר צה"ל

לפני שנתיים בדיוק, במבצע מיוחד של כוחות הביטחון עם שייטת 13, חולצו מהשבי ברצועת עזה לאחר 129 ימים, פדויי השבי לואיס הר ופרננדו מרמן.

צה"ל חושף תיעוד מיוחד ממצלמות הגוף של לוחמי שייטת 13 מרגעי הנסיעה לכיוון ישראל בתוך שטח הרצועה שלאחר החילוץ.

הכוחות נשמעים אומרים בהתרגשות בקשר: "כולם פה, יש לנו שני יהלומים איתנו", כשהכוונה לשני שורדי השבי.

החיילים שואלים את הר ומרמן: "איך אתם מרגישים? הכל? בסדר?" ומציינים "יש לנו כאן את כל הציוד לטפל בכם ולבדוק אתכם".

בהמשך נשמע לואיס הר אומר ללוחמים תודה ואחד מהם משיב "תודה לכם". הר גם נשמע מזמין בחיוך את הכוח לביתו. "תבואו לאורים, תגיעו ואני אעשה לכם פיצות". אחד הלוחמים השיב: "בטוח שנבוא אבל אנחנו נעשה לך פיצות".