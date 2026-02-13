אולפן הפודקאסטים של ערוץ 7 אירח השבוע את הרב משה אלחרר, רב העיר שלומי, לשיחה מיוחדת על אתגרי המלחמה בעיר, הטיל שנפל סמוך לביתו, חושף זכרונות אישים מרבי שלום משאש והרב דוד שלוש ומתייחס לפסקי ההלכה שעוררו סערה.

‏השמיניסטים בישיבת מקור חיים פצחו בריקוד סוער עם חבר הכנסת צבי סוכות ממפלגת הציונות הדתית במהלך ביקורו בכפר עציון.

‏במהלך כנס פעילים של מפלגת הציונות הדתית בראשון לציון, הצהיר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על תמיכתו ברב שלמה לוי לתפקיד רב העיר והדגיש כי המפלגה פועלת לקידום המינוי בכל הכוח.

‏אחד הזוכים בתחרות החיבורים התורניים של מפעל הפיס הוא הרב יעקב כרמון, בוגר ישיבת מרכז הרב, שאף מונה לאחרונה לעמוד בראשות הכולל בפתח תקווה שלוחת הישיבה.

‏העיתונאי דביר עמר נפגש השבוע עם רבי אליהו אברזל, ראב"ד ירושלים לשעבר ומגדולי רבני מרוקו, לצד הרב אריאל אלקובי.

‏ראש מועצת הר חברון אלירם אזולאי וראש מועצת בנימין ישראל גנץ נצפו בלימוד מעמיק עם בניהם בגמראתון של ישיבת סוסיא.

בראש העין נפתח בימים אלה בית מדרש חדש לנשים "נהורא", ביוזמת הגרעין התורני-חברתי רוח חדשה, הפועל בעיר קרוב לשני עשורים.

בראש המדרשה עומדת רחל רדא, לשעבר מנהלת אולפנת זבולון לבנות בעיר, ולדברי משית אשר, מנהלת הגרעין, הקמת המקום קיבלה תנופה בעקבות המלחמה והצורך הגובר במרחבי חיזוק רוחני ונפשי לנשות האזור.

סניף אריאל בקרית ארבע סיכם בערב מיוחד של אבות ובנים, חודש שלם של לימוד מעמיק בנושא התפילה.

‏למעלה ממאה נשים התכנסו בבית משפחת דרוקמן במרכז שפירא לערב זיכרון והוקרה, לציון שנתיים לפטירתה של הרבנית ד"ר שרה דרוקמן, רעייתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל.

שר העלייה והקליטה אופיר סופר השתתף במסע בן יומיים של ראשי ישיבות ואולפנות רשת בני עקיבא. המסע כלל סיורים בחוות בשומרון ובנקודות התיישבות, מפגש עם משפחתו של דוד ליבי ז"ל שנפל בעזה, ועיסוק בערכי אחיזה בקרקע, אחריות לאומית ובניין הארץ.

ביום השני עסקו המשתתפים בזהות יהודית בתפוצות וביחסי ישראל והגולה, בהשתתפות ראש מינהל החמ"ד הרב יוני סמואל, ד"ר זהר רביב, שלומית מאלי ומנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אלחנן גלט.

המרכז הרפואי הדסה עדכן השבוע על מינוי חדש: מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, עו"ד שלומי הייזלר, מונה לחבר דירקטוריון בהדסה.

יו"ר הדירקטוריון דליה איציק מסרה: "שלומי הייזלר הינו אישיות ערכית עם עבר עשיר בשירות הציבורי הן כמנכ"ל משרד האוצר והן כיו"ר מטה התכנון הלאומי. אנו מברכים על הצטרפותו".

לכבוד ט"ו בשבט וכהכנה לימי אדר ומסע הכומתה: חברי ארגון צל"ש נפגשו עם לוחמי כפיר מגדוד שמשון וקיימו יחד לימוד משותף בחבורה, בפיקניק וסדר ט"ו בשבט, שרו יחד ושיתפו לקראת מסע הכומתה הקרב ובא.

עורך הדין ג'פרי כץ נפגש עם חבר הכנסת בני גנץ והעניק לו את ספרו "חוקי חיים", שמנתח את הכלים של הרמב"ם לחיים מאוזנים. השניים שוחחו על הפער שבין הפוליטיקה האמריקנית לישראלית, וגנץ קיבל טיפ או שניים מהרמב"ם על איך שומרים על שפיות בתוך הכאוס הפוליטי.