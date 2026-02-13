ועדת הבחירות הודיעה הבוקר (שישי) כי מפלגת הליכוד תיאלץ להסיר פרסום תמונה ערוכה של נפתלי בנט ויאיר לפיד לצד ראשי המפלגות הערביות.

המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג המכהן כיו"ר ועדת הבחירות, קבע כי העתירה שהגיש בנט בנושא מוצדקת. "הליכוד יסיר לאלתר מכל חשבונותיו ברשתות החברתיות את מושא העתירה. הליכוד יישא בהוצאות העותרים בסך 8,500 שקלים".

ממפלגת בנט 2026 נמסר בתגובה: "מנצחים את מכונת הרעל. לא נאפשר לליכוד להפיץ רעל שקרי. נמשיך לפעול בכל הכוח נגד השקרים, הפייק AI והרעל. ננצח ונתקן את ישראל".

במקביל לעתירה שהוגשה לוועדת הבחירות הגישה מפלגתו של בנט גם תלונה במשטרה נגד הליכוד בטענה ל"הפצת תמונה ערוכה ושקרית".