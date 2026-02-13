עורך העיתון בשבע עמנואל שילה כותב בטורו כי המסמכים שפרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו "מוכיחים לכאורה" שההנהגה הביטחונית והמדינית התנגדה לאורך השנים ל"מבצע קרקעי משמעותי בתוככי עזה".

לדבריו, הדרג הבכיר נתפס להשקפה שעזה היא "איום נסבל ברמת המטרד" והעדיף "לנהל מול חמאס סבבים חוזרים ולנהל עימו יחסי תן וקח".

שילה מציין כי תוכנית "חומת יריחו" לא זכתה להתייחסות מספקת, וכי "התרחיש הזה לא עמד לנגד עיניו של הפיקוד הבכיר".

עוד כתב כי "לא רק המסמכים שהציג נתניהו מפריכים את טענות ראשי מערכת הביטחון כאילו הם התריעו בפניו על הסכנה הצפויה", וכי "ההתנהגות השאננה וחסרת האחריות שלהם מוכיחה יותר מכול שהם לא באמת האמינו בסכנה".

בסיום המאמר טוען שילה כי אף שלנתניהו אחריות כמי שעמד בראש המערכת שנים רבות, "אין כרגע באופק מישהו כזה שעולה על נתניהו" לניהול המצב הביטחוני המורכב.