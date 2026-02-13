הכותרות הבוקר זועקות: "105 שקלים לנסיעה בנתיב המהיר!". הפופוליסטים כבר משחיזים את הסכינים וצועקים "כביש לעשירים", אבל האמת הכלכלית היא פשוטה וכואבת: עד היום, המדינה שיקרה לכם.

היא אמרה לכם שלעמוד בפקק זה "חינם". אבל זה לא חינם. הזמן שלכם שווה כסף, הדלק שאתם שורפים שווה כסף, והזיהום שווה כסף.

אישור תעריפי הגודש הדינמיים בוועדת הכלכלה הוא אחד הרגעים השפויים הבודדים שראינו לאחרונה. למה המחיר מגיע ל-105 שקלים? כי זה המחיר שמאזן את הביקוש וההיצע.

כיום הנסיעה היא לא חינם, ואיילון הוא לא כביש מהיר אלא פקוק להחריד. המחיר הגבוה הוא המסננת שמוודאת שרק מי שבאמת חייב להגיע מהר (אינסטלטור בדרך לפיצוץ צנרת, מכונית עם מעל 3 נוסעים, או איש עסקים לפני פגישה קריטית) ישתמש במשאב הזה. ומי שלא? ייסע בחינם בנתיבים הרגילים או יעלה על השאטל/קארפול שבחוכמה רבה קיבלו פטור מלא.

ממיסוי על הבעלות למיסוי על השימוש

אבל הבשורה האמיתית כאן היא לא רק בפתרון הפקק הנקודתי, אלא בשינוי התפיסה. עד היום, מדינת ישראל מתנהגת כמו אחרון הגזלנים בתחום הרכב: היא מטילה מס קנייה מטורף (כ-83%!) על עצם רכישת הרכב החדש. זו שיטה מטומטמת. היא מענישה אותך על כך שיש לך רכב, גם אם הוא עומד בחנייה 90% מהזמן.

המודל של אגרות הגודש הוא הסנונית הראשונה למודל הנכון מס נסועה.

במקום לקנוס את האזרח כשהוא קונה אוטו, צריך למסות אותו כשהוא משתמש באוטו במקום ובזמן שיוצרים עומס.

תחשבו על הטרייד-אוף המדהים שיכול לקרות כאן: אם המדינה תאמץ באופן מלא את מודל "מס הנסועה" (תשלום פר קילומטר ופר שעה), היא תוכל לבטל את מס הקנייה הדרקוני על רכבים חדשים.

התוצאה? הוזלה דרמטית של מחירי המכוניות החדשות. במקום שמשפחה ישראלית ממוצעת תיסע בטרנטה בת 10 בלי מערכות בטיחות כי "אין כסף לחדש", היא תוכל לקנות רכב חדיש, בטוח, עם מערכות בלימה אוטונומיות וזיהוי הולכי רגל, במחיר שפוי (כמו באירופה וארה"ב).

להצעיר את הכביש, להציל חיים

המעבר ממיסוי "טיפש" (על הקנייה) למיסוי "חכם" (גודש ונסועה) הוא פיקוח נפש. רכבים חדשים מעורבים פחות בתאונות דרכים, וכשהן קורות - הם מגנים על הנוסעים טוב יותר.

אגרות הגודש באיילון ובכביש החוף הן ניסוי הכלים של העתיד. הן מכריחות אותנו לעשות חשבון כלכלי רציונלי לפני שאנחנו מניעים את האוטו ב-8:00 בבוקר: "האם הנסיעה הזו שווה לי 50 שקל?". אם התשובה היא לא - מצוין, פינית את הכביש למי שזה כן שווה לו או שבאפשרותך לצאת בשעה מוקדמת יותר או מאוחרת יותר בה אין פקקים.

אז בפעם הבאה שאתם רואים את המחיר קופץ ל-100 שקלים בנתיב המהיר, אל תתעצבנו. זהו סימן שהמערכת עובדת. מי שרוצה כבישים פתוחים, מכוניות בטוחות וכלכלה יעילה, צריך לתמוך במעבר לשיטת "שלם כפי שימושך". זה צודק יותר, זה יעיל יותר, וזה יציל אותנו מהפקק הנצחי.

מייל לתגובות: Tamir@mashma.net