למרות ההפתעה והמחדל החמור במלחמת יום הכיפורים, צה"ל הפך את הקערה בעשרים יום, וניצח את הצבא הסורי ואת הצבא המצרי, בניסים גדולים -

ברוך השם, זכיתי אישית להשתתף בצליחת תעלת סואץ, ולסגור על ארמיה 3 המצרית בפאתי העיר סואץ, כאשר ברית המועצות (זכרה לא לברכה) איימה במלחמת עולם גרעינית. ישבנו בעיר סואץ כארבעה חודשים עד להסכמים, וחשנו את גודל הניצחון של מדינת ישראל.

מאז ועד היום לא העז שום צבא אויב לתקוף את מדינת ישראל במלחמה חזיתית - והעולם הערבי שמסביב נאלץ לבחור בין הסכמים עם ישראל, לבין טילים וטרור.

כאשר חזרנו מסואץ, גילינו עד כמה האווירה הציבורית בארץ נשארה תקועה בדיכאון המחדל ובהאשמות ההדדיות שעלו מ'מאבקי הגנרלים' - גם כאשר ראשת הממשלה גולדה מאיר התפטרה והלכה הביתה, ואילצה גם את שר הביטחון משה דיין וגם את הרמטכ"ל ללכת הביתה, נשארה האווירה הציבורית בדיכאון ובפילוג העמוק.

אווירת הדיכאון על נפילתם של כשלושת אלפים חיילי צה"ל גם מנעה קביעת 'הלל' על הניצחון הגדול במלחמת יום הכיפורים, ודווקא כאשר היה קל מאד לקבוע את יום צליחת התעלה בחול המועד סוכות, יום שאומרים בו 'הלל' תמיד, כיום הודאה לה' על המעבר המהיר וההיסטורי, ממחדל ההפתעה הקשה ביום הכיפורים אל הניצחון המדהים ברמת הגולן ובסואץ.

המטרה החשובה ביותר שלנו בהקמת 'גוש אמונים' הייתה אז 'לרומם את רוח העם', ולהוביל את הציבור הישראלי לתנופת התיישבות במרחבי השומרון ברוח 'ששת הימים'.

המאבק הזה של 'גוש אמונים' היה קשה מאד, אבל ברבות השנים הוא גם הצליח מאד, ברוך השם!

גם אחרי המחדל שהביא לטבח הנורא בשבת שמיני עצרת, משתלט הפילוג העמוק והדיכאון עם ההאשמות ההדדיות על האווירה הציבורית, וקשה מאד לראות את הניסים הגדולים שהובילו אותנו לניצחונות מדהימים על חיזבאללה - סוריה - איראן - חות'ים, וגם על צוררי חמאס, כולל השבת כל החטופים, החיים והחללים, ברוך השם.

עדיין אנחנו בעיצומה של המערכה ההיסטורית, ועדיין אנחנו מתפללים לראות ישועות גדולות בעזרת ה' - דונאלד טראמפ הוא רק 'שליח' של אדון עולם!

והנה קם במחוזותינו הרב יוסף צבי רימון, ופרסם חוברת מרשימה על ניסי המלחמה הזאת בשם 'מגילת התקומה' -

כפי שכתבתי גם אני, הניסים התחילו בשקיעת הרוסים במלחמתם באוקראינה, שמנעה מהם כל אפשרות להפעיל כוח צבאי באזורנו, וזה הביא לקריסת המשטר הסורי, ולפתיחת המסדרון שלנו לתקיפות באיראן.

כמה ישראלים קראו את 'מגילת התקומה' של הרב רימון על ניסי המלחמה?

אבל הרב רימון דאג גם לתרגום החוברת לאנגלית, ותרגום זה חולל הפתעה דרמטית - את 'מגילת התקומה' הישראלית בשפה האנגלית קראו גם אישים בעלי מעמד באיחוד האמירויות, שלא במקרה הובילה ל'הסכמי אברהם' עם מדינת ישראל בכיוון ההפוך לצוררים מקטאר ומעזה - והם הזמינו את הרב רימון לביקור יוצא דופן באבו דאבי ובדובאי ...!

אישים בעלי אמונה דתית מוסלמית נקייה כבר מבינים מזה שנים, שהצלחותיה והישגיה של מדינת ישראל הם הם רצונו האמיתי של בורא עולם האחד והיחיד, ודווקא אלה שנלחמים נגד ישראל הם הם אויבי א-ללה האחד והיחיד!

הקול הזה עוד לא נשמע כראוי בארץ ובעולם, אולם יבוא יום ויבינו כולם, ששלום אמת הוא רק שלום שיבוא מתוך אמונה דתית עמוקה ונכונה, ודווקא בעולם המוסלמי!

כל המאמצים להשיג 'שלום פוליטי' בפשרות ובוויתורים על האמת, נכשלו עד כה! הביקור המפתיע של הרב יוסף צבי רימון באמירויות, והדברים ששמע שם מפי מארחיו המוסלמים, אולי יחוללו שינוי באווירה הישראלית? בין השאר אמרו לרב רימון מארחיו המוסלמים: 'רק תפסיקו לריב, כי זה מה שמזיק לכם יותר מכל'!