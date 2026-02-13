אני מתקשה להבין את ההתעקשות של הממשלה, שלא להכניס את המילה 'טבח' לחוק הנצחת טבח שמחת תורה. דווקא לצורך שימור הזיכרון לדורות הבאים, להזכיר במדוייק מה נעשה בעוטף עזה, השימוש במילה טבח הכרחי.

טבח אינו תופעת טבע בלתי נשלטת. אם יש טבח - יש גם אנשים שביצעו את הטבח. והטובחים היו פלשתינים! העובדה הזו חייבת להיות חלק משימור הזיכרון. ערבים מוסלמים המגדירים עצמם פלשתינים, שקיבלו מאיתנו עצמאות כמעט מלאה בטריטוריה משלהם, ניצלו את הטריטוריה שקיבלו ואת העצמאות שקיבלו מאיתנו במסגרת תוכנית ההתנתקות, כדי לבצע טבח ביהודים. נכון שהדבר התאפשר להם גם בגלל סדרה ארוכה של מחדלים מדיניים וביטחוניים של כל מערכות השלטון בישראל, אבל אלמלא הבסיס שאיפשר להם את הטבח, תוכנית ההתנתקות, הפלשתינים לא היו מסוגלים לבצע אותו למרות כל המחדלים שלנו.

זו לא סתם התרסה כלפי העבר, אלא גם מסקנות הכרחיות לעתיד, וכחלק מהמאבק ההסברתי שלנו מול כל העולם הדורש המשך נסיגות ופתרון 'שתי המדינות': נסיגה = טבח. את המחשבה הנואלת שגם אם ניסוג מחבלי מולדת שיש להם חשיבות לא רק לאומית והיסטורית אלא גם ביטחונית, את הבעיה הביטחונית נצליח לפתור באמצעים טכנולוגים כאלה או אחרים, חייבים להסיר מיד מסדר היום. חייבים להכניס את המילה טבח לחוק להנצחת זוועות שמחת תורה, כחלק מהמאבק ההסברתי שלנו בעולם.

למרות הכל - תשפ"ד איננה תש"ד

בעבר גם צצה ההשוואה בין אירועי שמחת תורה לאימי השואה הנוראה באירופה. היו שטענו שהגדרת טבח שמחת תורה כ'שואה' מחללת את זכר השואה באירופה במלחמת העולם השניה. בתיאורים רבים של הזוועות מיום שמחת תורה, חזרה ונשנתה המילה 'שואה'.

אין ספק שבתחושתם של התושבים שהיו נצורים שעות ביישוביהם בלי שמישהו יחוש לעזרתם, שקרוביהם נרצחו או נחטפו בידי חיות אדם, התחושה שהם הרגישו כמו בשואה הזו מוצדקת לגמרי. ובכל זאת - במבט קצת יותר מרוחק, אפילו מול הפלשתינאצים של החמאס, הנאציזם המודרני, במלחמה הנוכחית ברוך ה' לא התרחשה שואה. יש בכל זאת כמה הבדלים. תשפ"ד איננה תש"ד:

ליהודים בשואה לא היו כיתות כוננות שזינקו עם פרוץ המתקפה וחיסלו לא מעט מכוחות הרשע.

ליהודים בשואה לא היה צבא שגם אם קרס בתחילת המתקפה, התעשת במהרה ויצא למכת נגד בצבא הפלשתינאצי.

השואה נמשכה 4 שנים, לא 40 שעות.

אבל גם אם אין מקום להשוות בין טבח שמחת תורה לשואה, אבל ההשוואה בין החמאס לנאצים נכונה ומדוייקת. ההבדל היחיד בינם הוא לא במבחן הרצונות והכוונות אלא במבחן היכולות. החמאס, השבח לאל, לא הצליח להקים מכונה משומנת ויעילה של השמדת יהודים, כמו שהקים השלטון הנאצי, למרות שהוא משתוקק לעשות זאת, בדיוק כמו שאבי או ממציא 'התנועה הלאומית הפלשתינית', המופתי חאג' אמין אל חוסייני, תיכנן עם הנאצים להקים מחנה השמדה כזה בעמק דותן בצפון השומרון במלחמת העולם השנייה.

הנאצים של החמאס נאלצו להסתפק, במסגרת יכולתם המוגבלת, בפעילות ה'קטנה' של הנאצים המקוריים: לרצוח את הקורבנות בירי. לשרוף יהודים בעשרות בודדות ולא במיליונים. וכתוספת להתעלל בגופות.

כך שגם אם החמאס, באופיו ובכוונותיו, הוא אירגון נאצי במהותו - ברוך ה', שואה לא היתה. ברוך ה' יש לנו מדינה עצמאית - בואו לא נחריב אותה מבפנים.