משרד העבודה הודיע הבוקר (שישי) כי הוא בודק חשד שמכלי החמצן ששימשו את עובדות בית הזיקוק באשדוד לא הכילו חמצן כפי שנדרש, או שמא הכילו גז אחר או ריכוז נמוך מדי של חמצן.

המשרד ציין כי המכלים סופקו על ידי חברת "סלם יעקב ובניו", ולאחר המקרה הקטלני, איתר מנהל הבטיחות במשרד עבודה מספר מכלים נוספים שסופקו על ידי החברה, שבהם לא תואמה ההטבעה הפיזית על המכל לסוג הגז הקיים בו.

בעקבות חשש זה, המשרד עדכן את משרד הבריאות על מיקומי המכלים הלא תקינים, על מנת למנוע את השימוש בהם בבתי חולים ובקופות חולים.

ראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה, חזי שוורצמן, אמר בריאיון לכאן חדשות כי נבדק חשד לאירוע פלילי, ואף ביטחוני. הוא ציין כי "מדובר באירוע חריג ויוצא דופן", ושישנם "כשל חמור באספקת החמצן". שוורצמן הוסיף כי הם אינם פוסלים כוונת זדון.

באסון נהרגו שתי עובדות בית הזיקוק - אירינה רדצ'וק וניצן גוייכמן, לאחר שלפי החשד סבלו ממחסור בחמצן בשל תקלה בחליפות המגן שלבשו. צוות מד"א שהוזעק למקום מצא אותן במצב אנוש, ולאחר פעולות החייאה נקבע מותן.