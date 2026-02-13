ישיבת ההסדר "אור וישועה" בחיפה הוציאה בימים אלה לראשונה מחרוזת רשמית של הישיבה: מחרוזת שירי שבת בליווי קליפ ייחודי המציג את חיי בית המדרש ואת רוח הישיבה.

הקליפ מדגיש גם את השילוב בין לימוד מעמיק לבין עבודת ה' מתוך שמחה, לצד החיבור לעם ישראל ולשירות הצבאי - מאפיינים מרכזיים בתפיסת עולמה של הישיבה.

"בקליפ משולבים רגעים מחיי היומיום", מסביר הרב ידידיה זייני, ראש הישיבה. "לימוד בחבורות, קשר אישי בין רבנים לתלמידים, והשפעה רוחנית של הישיבה בלב העיר חיפה. בין היתר נראה גם הרב עדיאל כהן, מר"מי הישיבה, מדגים לתלמידים את מלאכת הכנת התפילין - ביטוי לחיבור שבין תורה למעשה ולרעיון של 'תורת חיים'".

עוד מוסיף הרב זייני: "ביקשנו להעביר דרך המחרוזת את מהות הישיבה - לימוד עמוק, קשר אישי בין רבנים לתלמידים, שימוש תלמידי חכמים, חיבור לעם ישראל ושמחה בעבודת ה'. השבת היא הלב של כל זה, המקום שבו מתגלה הקשר הפנימי בין התורה לבין הנשמה, ולכן היה טבעי לפתוח דווקא בה".