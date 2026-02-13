ח"כ מאיר פרוש מיהדות התורה הגיש שאילתה דחופה לשר הביטחון ישראל כץ בנוגע למעצר בני ישיבות ולתנאי החזקתם בכלא הצבאי.

השאילתה הוגשה בעקבות הודאת מערכת הביטחון השבוע כי נמנע מאחד העצורים להניח תפילין. במסגרת השאילתה דורש פרוש לדעת אילו צעדים ננקטים להפקת לקחים מהאירוע, האם יוטלה אחריות על הגורמים המעורבים, מדוע נמשכים מעצרי בני הישיבות ומהי עמדת שר הביטחון בנושא.

פרוש שואל גם מדוע לא הוקם אגף ייעודי לעצורים חרדים בכלא הצבאי, בדומה לאגפים לאסירים דתיים בבתי כלא אזרחיים, וכיצד ערוך הצבא לאפשרות של מעצר עשרות אלפי בני ישיבות.

שאלות נוספות בשאילתה עוסקות בתנאי היומיום של העצורים: מהם נהלי הכשרות בכלא הצבאי, האם מסופקות שלוש ארוחות ביום ומזון מהדרין, כיצד נערכת סעודת שבת והאם מתאפשר לעצורים לשהות בבית הכנסת שבמתקן ללימוד תורה.

ח"כ פרוש ציין כי ביקר אישית חלק מהעצורים בכלא הצבאי ושמע עדויות נוספות ממשוחררים. בפתח השאילתה כתב פרוש כי "עצם המעצרים של לומדי תורה מהווים תופעה בלתי נתפסת במדינה תחת שלטון של יהודים".

אם השאילתה תאושר על ידי יו"ר הכנסת, שר הביטחון יידרש להשיב עליה ממליאת הכנסת בשבוע הבא.