עו"ד שלמה אלבוים, יו"ר רשימת "טובת העיר" וחבר מועצת עיריית בני ברק, הגיש תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד עיריית בני ברק ומפעל הפיס בטענה לאפליה בחלוקת תקציבי ציוד לגני ילדים.

לפי התביעה, כספים שמעביר מפעל הפיס לרכישת ציוד לגני ילדים מגיעים אך ורק לגנים שבבעלות העירייה, בעוד מרבית הגנים בעיר - השייכים לרשתות פרטיות כמו ויז'ניץ, בעלזא, ש"ס ואחרות - אינם מקבלים מהתקציב, למרות שהם פועלים תחת פיקוח משרד החינוך.

אלבוים הגיש את התביעה לאחר שראש העיר חנוך זייברט הצהיר במליאת המועצה כי הכספים מועברים רק לגנים העירוניים.

העירייה טענה כי היא יכולה לפקח על השימוש בכספים רק בגנים שבבעלותה, אך אלבוים דחה את הטענה: "הכספים לציוד בבתי הספר מגיעים לכל בתי הספר בעיר, למרות שאף אחד מהם אינו בבעלות העירייה. בכל הנוגע לבתי ספר העירייה יודעת לפקח, אבל בגנים היא מנצלת את העובדה שיש לה גנים משלה כדי לנתב את הכספים אליהם".

בתביעה דרש אלבוים להנהיג קריטריונים שוויוניים לחלוקת התקציבים לכל הגנים בעיר, וכן להשיב רטרואקטיבית לגנים הפרטיים את חלקם היחסי בתקציבים משבע השנים האחרונות.

מפעל הפיס ביקש לדחות את התביעה בטענה שאינו מתערב בשיקולי העירייה לגבי חלוקת הכספים. אלבוים טען כי משהובאה טענת האפליה לידיעת מפעל הפיס, עליו לוודא שהכספים מחולקים בשוויון.

במפעל הפיס הגיבו לעתירה: "מפעל הפיס אחראי בהקשר זה רק על בחינות בקשות התמיכה המוגשות לו בהתאם לתקציב הרשות הרלוונטית עלפי אמות המידה ועמידה בכללי מפעל הפיס. מנגד, אין מפעל הפיס אחראי על אופן חלוקת הכספים באופן פנימי בכל רשות ורשות שכן שיקול הדעת הינו של הרשות הרלוונטית ובכפוף כמובן בעמידה ביעדי מפעל הפיס במסגרת השימוש בכספים.

ומן הכלל אל הפרט: במקרה זה עיריית בני ברק פנתה למפעל הפיס בבקשה לתמיכה בגני ילדים, בהתאם לכללי מפעל הפיס. סדר העדיפויות לחלוקת כספי התמיכה כאמור לשימוש עבור מפעל הפיס נקבע על ידי הרשות בלבד ללא כל התערבות מצד מפעל הפיס".