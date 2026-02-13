האברך הרב אברהם בן דיין שוחרר הבוקר (שישי) מהכלא הצבאי, לאחר שהוחזק במעצר מאז מוצאי שבת שעברה בשל אי התייצבות לגיוס.

בן דיין נעצר בביתו במושב תפרח והוחזק בכלא הצבאי במשך כשבוע. במהלך מעצרו התלונן על יחס קשה - לדבריו הובל אזוק בידיו וברגליו, לא הורשה ללמוד בבית הכנסת שבמתקן הכליאה, וביומו הראשון במעצר נמנע ממנו להניח תפילין.

מעצרו עורר הדים בציבור החרדי. רבנים בכירים יצרו קשר עם משפחתו לחיזוק, וח"כ אוריאל בוסו מש"ס ביקר את בני המשפחה במושב תפרח.

עם שחרורו התקבל בן דיין על ידי בני משפחתו וחבריו. בהמשך היום עלה להתברך אצל הרב דב לנדו, מגדולי הפוסקים בציבור הליטאי, ששוחח עמו ועם בני משפחתו.