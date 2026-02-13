עופר וינטר מילא בסוף השבוע האחרון אולם באשדוד. אלף איש, אולי יותר, באו לשמוע את התא"ל במילואים שהפך בחודשים האחרונים לשם הכי חם בימין הישראלי.

הוא דיבר שעה וחצי, תקף את כולם, הבטיח הבטחות גדולות, והקהל אהב כל רגע. רק על דבר אחד הוא לא דיבר: מה הוא בעצם מתכנן לעשות.

וינטר יודע לעבוד עם קהל. הוא פתח במה שקרה בנגב ובגליל, עבר למה שלא קרה ביהודה ושומרון, והגיע למה שהיה צריך לקרות בעזה ולא קרה. "חמאס על הרגליים אחרי שנתיים וחצי מלחמה", הוא שאל בקול רם. "ככה זה צריך להיראות אחרי חמש אוגדות שנלחמו בו? מי זה חמאס בכלל?"

הקהל הנהן. הקהל מחא כפיים. כשהוא חזר שלוש פעמים על המשפט "לא תקום מדינה פלסטינית", הקהל קם על הרגליים.

אבל וינטר לא עצר בחמאס. הוא תקף את הדרג הצבאי שלא הכין תוכניות. את הדרג המדיני שלא עשה בקרה. את הממשלה ש"ישנה בעמידה" כשטראמפ נתן לה מנדט לפתוח את שערי המוות על המחבלים העזתיים. הוא אפילו סגר חשבון עם הרצי הלוי, שהתנגד בזמנו למינויו למזכיר הצבאי של נתניהו.

מי שהקשיב היטב הבין שוינטר לא מרוצה מאף אחד - לא מהאופוזיציה, לא מהקואליציה, לא מהצבא. השאלה היחידה שנשארה פתוחה: עם מי אתה כן.

בלשכת ראש הממשלה עוקבים אחרי וינטר בעיניים פקוחות. מצד אחד, זה נראה כמו בשורה: עוד דמות חזקה בימין, עוד קולות למחנה. מצד שני, הסקרים מספרים סיפור אחר.

סקר של מכון מדגם שפורסם בתחילת השבוע בחדשות 12 בדק מה יקרה אם וינטר ירוץ לבד. התשובה: הוא לא עובר את אחוז החסימה. גרוע מזה - הוא שורף קולות שהיו הולכים לציונות הדתית, ומשאיר את הימין עם פחות מנדטים משהיו לו קודם.

זו הבעיה הקלאסית של נתניהו עם כוכבים חדשים בימין. הם לא מביאים קולות מהמרכז או מהשמאל. הם רק מחלקים את העוגה הקיימת לפרוסות קטנות יותר.

במקרה הטוב, הוא יקח שלושה-ארבעה מנדטים מסמוטריץ', אולי אחד מבן גביר כשהוא לא מביא אף מצביע של יש עתיד או של בנט לגוש הימין.

במקרה הרע הוא לא יעבור את אחוז החסימה וישרוף מנדטים יקרים למחנה הימין.

השבוע דווח כי נתן אשל, מקורבו הוותיק של נתניהו, מנסה לחשוב מחוץ לקופסה. הוא מציע להקים מפלגה חדשה - דתית, מסורתית, ממלכתית - עם דמויות מפורסמות מהמחנה הלאומי. במקביל, הוא מציע לאחד את בן גביר וסמוטריץ' ולהכניסם לאותה רשימת ימין גדולה כדי למנוע שריפת קולות.

על הנייר זה נשמע הגיוני. במציאות זה כמו לנסות לשים חתול, כלב ותוכי באותו כלוב ולצפות שיחיו בשלום. זו לא פוליטיקה, זה ניסוי מחשבתי.

וינטר, בינתיים, נהנה מהעמימות. הוא עושה כנסים, מקבל כותרות, בוחן את השטח. על בנט הוא כבר אמר "לא" ברור - בגלל רע"מ, בגלל הפרת הבטחות. על נתניהו הוא לא אומר כלום, אבל הביקורת שלו על הממשלה מדברת בעד עצמה.

השאלה האמיתית היא לא עם מי וינטר ירוץ. השאלה היא האם הוא מסוגל להביא משהו חדש לשולחן, או שהוא רק עוד פנים חדשות לאותו מאגר קולות ישן.

באשדוד הוא מילא אולם. בסקרים הוא לא ממלא אפילו את אחוז החסימה. בין שני הנתונים האלה נמצאת התשובה לשאלה האם עופר וינטר הוא העתיד של הימין, או רק עוד שם חם שיתקרר עד הבחירות. הוא יודע לדבר. הוא יודע לרגש. הוא יודע לתקוף. מה שהוא עדיין לא יודע - זה לאן הוא הולך.

הכותב הוא הפרשן הפוליטי של עיתון 'המבשר'