לוחמי הימ"מ וכוחות צה"ל עצרו את המחבל מוחמד זידן, ששימש כסייען של המחבל שביצע את פיגוע הירי בפונדוק בו נרצחו שלושה אזרחים ישראלים ונפצעו שמונה אזרחים נוספים.

מצה"ל נמסר כי המחבל היה בכיר בהתארגנות הטרור בג'נין לשעבר ועסק במימון גורמי טרור וקידום פעילות טרור נגד מדינת ישראל.

בפיגוע נרצחו אלעד יעקב וינקלשטיין (35), קצין משטרה, עליזה ראיס (73) ורחל כהן (70) הי"ד.

יומיים לאחר הפיגוע, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס לקחה אחריות על הפיגוע והודיעה כי ג'עפר דבאסה, פעיל הארגון שתכנן את הפיגוע, חוסל על ידי כוח של צה"ל בכפר אל-באד'אן סמוך לשכם.

מאוחר יותר חוסלו שניים מהמחבלים שביצעו את הפיגוע ובחודש אפריל חוסל המחבל השלישי בקבאטיה במסגרת מבצע חומת ברזל.