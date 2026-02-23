היום, ה-23 בפברואר, מציינים ברחבי העולם את "ראש השנה לשניצלים" - חג לא רשמי המוקדש למאכל שמקורו בווינה והפך לאייקון תרבותי של ממש בישראל ובעולם.

לכבוד היום, מציע מותג "מאסטר שף" מתכון מדויק ומנצח לשניצל זהוב ופריך מבחוץ ועסיסי מבפנים, לצד שלוש אופציות הגשה יצירתיות שיתאימו לכל בני המשפחה.



ואכן לשניצל קוראים בעברית "כתיתה" - פרוסת בשר (עוף, הודו או עגל), שלעיתים קרובות משוטחת בעזרת פטיש שניצלים, מצופה בפירורי לחם, קמח וביצה, מטוגנת או אפויה. המונח העברי נגזר מהפעולה של כתישת או דפיקת הבשר, ומקור המנה הוא במטבח האוסטרי. היא נחשבת למילה העברית הרשמית עבור שניצל.

המתכון באדיבות: המותג הקולינרי "מאסטר שף"

מצרכים (ל-4-6 מנות):

500 גרם חזה עוף, פרוס דק

שמן לטיגון חצי עמוק



לבלילה:

2 ביצים

1 כף חרדל דיז'ון גרגרים ו/או 1 כפית חרדל דיז'ון חלק "מאסטר שף"

1 כף מיונז שום

1 כף רוטב צ'ילי מתוק

מלח ופלפל לפי הטעם



לציפוי:

1 כוס קמח

2 כוסות פירורי לחם מוזהבים



אופן ההכנה:

מכינים את התחנות: מסדרים שלוש קערות - באחת מערבבים היטב את חומרי הבלילה, בשנייה מפזרים את פירורי הלחם ובשלישית את הקמח.

מצפים: מקמחים את נתחי העוף, טובלים בבלילה ומצפים היטב בפירורי לחם. טיפ: אם יש זמן, העבירו למקרר לחצי שעה - זה משפר משמעותית את הפריכות.

מטגנים: מחממים שמן לטיגון חצי עמוק במחבת רחבה.

מזהיבים: מטגנים את הנתחים כ-2-3 דקות מכל צד, עד לקבלת הזהבה יפה ועמוקה.

שלוש אופציות הגשה:

שניצל בטורטייה (ראפ): מורחים מיונז שום, מוסיפים פרוסות אבוקדו, עגבניות, כוסברה ורצועות שניצל חמות.

שניצל בבגט בסגנון תאילנדי: מערבבים בקערה רצועות כרוב, גזר ופלפל עם רוטב טריאקי. מורחים את הבגט במיונז, ממלאים בירקות וברצועות שניצל, ומזלפים מעט סריראצ'ה לסיום.

שניצל בלחמנייה בסגנון יום שישי: מבשלים עגבניות "מאסטר שף" עם פלפלים, שמן, פפריקה ושום על אש קטנה במשך שעה וחצי (מטבוחה). מורחים בלחמנייה טרייה, מוסיפים את השניצל, ואם רוצים - גם פרוסות חציל מטוגנות.

המתכון באדיבות המותג הקולינרי "מאסטר שף". לצד פירורי הלחם המוזהבים המוכרים, מציע המותג מגוון סוגי פירורים ייחודיים: פירורים מתובלים, פנקו מוזהב, פנקו בתיבול שום, פנקו לבן ותערובת ייחודית לציפוי נאגטס.

