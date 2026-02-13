בית המשפט העליון של בריטניה פסק היום (שישי) כי החלטת הממשלה להוציא מחוץ לחוק את הארגון הפרו-פלסטיני "פלסטין אקשן" והגדרתו כארגון טרור הייתה בלתי חוקית.

עם זאת, בית המשפט הדגיש כי בשלב זה הארגון נותר מוכרז כארגון אסור עד להכרעה נוספת, נוכח האפשרות שהממשלה תגיש ערעור.

הרכב של שלושה שופטים פסק כי ההחלטה להכריז על הרשת כארגון טרור הייתה "בלתי מידתית". הארגון הוכנס בשנה שעברה לרשימת הארגונים האסורים לצד ארגונים כמו אל קעידה וחיזבאללה.

הפסיקה עשויה להשפיע על מאות הליכים פליליים שנפתחו נגד תומכי הארגון מאז הוטל האיסור. יותר מ-2,780 בני אדם נעצרו בחשד שהביעו תמיכה בארגון, וחלקם הואשמו בעבירות שונות מכוח חוקי הטרור.

הממשלה אסרה את פעילות הארגון לאחר שכמה מחבריה פרצו לבסיס של חיל האוויר המלכותי ביוני, במחאה על התמיכה הצבאית הבריטית בישראל במלחמתה נגד חמאס בעזה. הפעילים ריססו צבע אדום לתוך מנועיהם של שני מטוסי תדלוק וגרמו נזק נוסף באמצעות לומים.

הקבוצה ביצעה מאז הקמתה בשנת 2020 פעולות מחאה ישירות באתרים צבאיים ותעשייתיים ברחבי בריטניה, כולל פריצה למתקנים שבבעלות חברת הנשק הישראלית "אלביט מערכות". גורמים רשמיים טוענים כי פעולות הקבוצה גרמו לנזקים של מיליוני ליש"ט ופגעו בביטחון הלאומי.