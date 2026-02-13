5 ראשי שב"כ בדימוס ו-31 ראשי אגפים לשעבר בשירות במכתב פומבי נגד ראש השירות דוד זיני וראש הממשלה וד זינ

"מביעים פליאה על שתיקתו של ראש השירות, דוד זיני, נוכח ההכפשות חסרות התקדים נגד ראש השירות לשעבר רונן בר ומנהלים, לוחמים ועובדים ששירתו בארגון בתאריך 7/10, מסביבתו של ראש הממשלה ומחברי הקואליציה".

עוד כתבו הבכירים לשעבר בשב"כ: "דורשים מזיני להגיב בתקיפות נגד הפגיעה בעובדי שירות, הפצת קונספירציות שקריות, כמו הטענות השקריות על בגידה, הדיווח השקרי על פגישה של אנשי מרחב דרום בשב"כ עם מפקד חטיבת עזה בחמאס ב-6/10 ועוד".

"במעשיו ובהתנהגותו ראש הממשלה פוגע במערכת הביטחון כולה ובפרט בשירות הביטחון הכללי - זו התנהגות בזויה ושפלה".