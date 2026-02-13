גבר בן 46, תושב הצפון, נהרג הבוקר (שישי) בתאונת עבודה בסביון. על פי החשד, קיר קרס עליו - ומותו נקבע בזירה אחרי שחולץ מתחת לפלטת בטון.

פרמדיקית מד"א ליז גורל סיפרה: "הפועל נלכד מתחת לחפץ כבד כשהוא ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלות קשות בגופו. לאחר חילוץ ממושך של לוחמי האש ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעתו הייתה קריטית ולצערינו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

שירותי הכבאות הוזעקו לחלץ את הגבר שנלכד תחת פלטת בטון שקרסה עליו. במאמצי החילוץ השתתפו צוותים מתחנות בני ברק ורמת גן, בשילוב צוות מיחידת להבה - היחידה הלאומית לחילוצים מיוחדים.

המשטרה מסרה כי "שוטרי תחנת מסובים במרחב דן וחוקרי זיהוי פלילי הגיעו למקום, סגרו את הזירה ופתחו בחקירה, תוך איסוף ממצאים וראיות. למקום זומנו נציגי משרד העבודה לצורך המשך בדיקת נסיבות האירוע".