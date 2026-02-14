באסם נעים, מבכירי ארגון הטרור חמאס, תוקף את יוזמת יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן) לקדם את אישורה של "החוקה הזמנית של מדינת פלסטין".

אבו מאזן, המכהן גם כ"נשיא מדינת פלסטין", הסמיך באוגוסט אשתקד ועדת מומחים לגבש חוקה זמנית כבסיס למעבר מהרשות הלאומית הפלסטינית למדינה פלסטינית, באופן התואם את מסמך הכרזת העצמאות הפלסטינית מ־1988, המדגיש את זכות השיבה, עקרונות המשפט הבינלאומי, החלטות מוסדות האו"ם, האמנות הבינלאומיות לזכויות אדם וההסכמים שעליהם חתמו אש"ף או "מדינת פלסטין".

נעים כינה את המהלך של אבו מאזן פגיעה בזכויות האותנטיות של העם הפלסטיני, וניסיון נואש של הרשות הפלסטינית להציל את עצמה תחת הכותרת של "רפורמה", וחוקה זמנית שנכתבה בפיקוח צרפתי ועל רקע מכתב ההתחייבויות של אבו מאזן שנשלח לוועידת ניו יורק ביולי אשתקד.

לדבריו, חובה להתנגד לחוקה הזמנית שמקדם אבו מאזן, שכן "עמים תחת כיבוש" אינם כותבים חוקה לפי דרישות "הכובש", אלא מה שנדרש הוא "לכתוב בדם ובאחדות את מסמך החירות המלאה שלנו ואת שיבת עמנו".

לא מכבר, לאחר שקיבל את טיוטת החוקה הזמנית, כינה אבו מאזן את שנת 2026 "שנת הדמוקרטיה", שבמהלכה אמורות להיערך בחירות למועצה הלאומית הפלסטינית (הפרלמנט של אש"ף) ב"פלסטין" ובתפוצות, בחירות לרשויות המקומיות וכן להיערך הוועידה השמינית של תנועת פתח.

אבו מאזן הנחה להעביר את טיוטת החוקה הזמנית של "מדינת פלסטין" לעיון חברי הוועד הפועל של אש"ף, ולאחר מכן לפרסמה לציבור לשם קבלת הערות והצעות לתיקונים.

על הרשות הפלסטינית מופעל בשנים האחרונות לחץ בינלאומי גובר לבצע רפורמה מוסדית ומדינית מקיפה, כתנאי לשילובה במערך ההסדרים המדיניים ל"יום שאחרי" המלחמה ברצועת עזה.