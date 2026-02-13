קהילת ראש צורים הודיעה היום (ו') על היבחרו של הרב אורי ליפשיץ, ראש ישיבת שיח יצחק, לתפקיד רב הקיבוץ.

הרב ליפשיץ יחליף את הרב מרדכי ורדי, שפרש מתפקידו.

הרב ליפשיץ הוא אל"מ במיל, נולד בירושלים וגדל בחיספין שברמת הגולן. למד בישיבת מעלות ובהמשך בישיבת שיח יצחק. הוא בנו של ד"ר הרב אברהם ליפשיץ לשעבר ראש החמ"ד.

בהודעת ההנהלה וצוות האיתור נכתב, "קהילת ראש צורים מברכת את הרב אורי ליפשיץ על היבחרו לתפקיד רב הקיבוץ.", ובהמשך הוסיפו, "אנו תפילה שנזכה יחד להגדיל תורה ולהאדירה!".

עוד נמסר לקהילה, "שבת שלום ובשורות טובות!", החתום בידי ההנהלה וצוות האיתור.