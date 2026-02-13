גבר כבן 30 נהרג בצוהריים (שישי) בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח ליד קיבוץ כפר מנחם שבשפלה, ובנו בן ה-3 שהיה איתו נפצע קשה. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.

ממד"א נמסר כי בשעה 13:54 התקבל דיווח במוקד מד"א במרחב לכיש על התהפכות הטרקטורון. חובשים ופרמדיקים ביצעו פעולות החייאה בגבר שסבל מחבלה רב-מערכתית, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו. צוותים נוספים העניקו טיפול רפואי לפעוט, והוא פונה לבית החולים רמב"ם ברחובות.

הפרמדיקית יסמין טיזזו וחובשי רפואת חירום איציק אלבז ויהונתן ארליך סיפרו: "מדובר בתאונה קשה מאוד. הגבר היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב-מערכתית קשה מאוד. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה, אך פציעתו הייתה קריטית ולצערנו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום.

"צוותים נוספים שהיו במקום העניקו טיפול רפואי מציל חיים לפעוט שסבל מחבלות קשות בגופו, ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבו מוגדר יציב".