ד"ר אורי פולק, מנהל המערך לטיפול נמרץ ילדים, המרכז הרפואי הדסה

משרד הבריאות מעדכן כי ילד בן תשע שלא חוסן, נפטר מחצבת. הילד הגיע במצב אנוש לבית החולים שם לאחר מאמצי החייאה נאלצו לקבוע את מותו.

מבין 14 מקרי התמותה האחרים, מרבית הנפטרים הם תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו.

משרד הבריאות שב ומזכיר כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. החיסון מציל חיים.

המלצות לגבי חיסון:

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית)

באזורי התפרצות:

• הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי.

• המלצה למנת חיסון נוספת לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים באזורי התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.