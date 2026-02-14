עשרות מתושבי טמרה השתתפו לאחר תפילת יום השישי בהפגנה מול תחנת המשטרה בעיר במחאה על הירצחה של אישה בת 55, ואזלת ידן של הרשויות במיגור תופעת הפשיעה בחברה הערבית.

אתר החדשות הערבי - ישראלי "אל-ג’רמק" מדווח, כי המפגינים השמיעו את הססמאות הבאות: "הו ממשלה, הו המשטרה, הדם הערבי אינו זול", "הו משטרה, דם ילדינו אינו זול", "לא ניכנע, לא נישבר, אנחנו עם האיתנים" ו"קיימות ראיות לכך שהמשטרה אינה מסייעת".

מוניבה רובי, חבר תנועת הנשים בטמרה, קראה בישיבת בעירייה לבחון את האפשרות לסגור את תחנת המשטרה בעיר, אשר לדבריה עוסקת רק ברישום דוחות ואינה מגינה על התושבים.

ובתוך כך, המועצה המקומית הדרוזית ירכא הודיעה על שביתה כללית ביום ראשון בתגובה למעשי הרצח שבוצעו לאחרונה בישוב.

השביתה תכלול את כל השירותים שמעניקה המועצה המקומית, ובהם מוסדות החינוך, המרפאות, בתי העסק ומפעלים ועוד.