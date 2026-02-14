שרידי עצמות אדם אותרו בשטח מיוער בירושלים

משטרת ישראל פתחה בבדיקת נסיבות מציאתם של שרידי עצמות אדם, שאותרו סמוך לשכונת פסגת זאב בירושלים. כך הודיעה הערב (מוצאי שבת) המשטרה בהודעה שפרסמה.

על פי ההודעה, השרידים נמצאו בשטח מיוער בעקבות דיווח של אזרח שהתקבל במשטרה סמוך לכניסת השבת. שוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים שהוזעקו למקום פתחו בחיפוש בזירה, במהלכו איתרו גם דרכון זר. במשטרה בודקים כעת אם קיים קשר בין הדרכון שנמצא לבין השרידים שאותרו.

חוקרי המז"פ (זיהוי פלילי) של מחוז ירושלים אספו את הממצאים והעבירו את העצמות לבדיקה במכון לרפואה משפטית, לצורך המשך חקירה וזיהוי.