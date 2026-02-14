חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד התייחס בריאיון בתוכנית "מעבירים לראשון" בכאן חדשות ברשת ב', לניסיון מצד הממשלה למחוק את המילה "טבח" מן הכותרת של הצעת החוק להנצחת מתקפת הטרור של 7 באוקטובר.

בריאיון, ביקש דלל להבהיר כי אין מקום לערעור על חומרת האירועים: "ב-7 באוקטובר היה טבח, אי אפשר לברוח מזה", קבע חבר הכנסת.

דלל ערך השוואה היסטורית לטבח בחברון בשנת תרפ"ט, והזכיר את התיעוד שערך השר לשעבר רחבעם זאבי לאותם אירועים. "זאבי ליקט ספר שמהווה תיעוד היסטורי וקרא לזה 'טבח בחברון'", אמר חבר הכנסת. "אנחנו לא יכולים לברוח מזה, ואני לא חושב שאנחנו צריכים להתעסק עם מילה כזאת או אחרת".

בהמשך הריאיון, נשאל ח"כ דלל על תחושותיהן הקשות של משפחות החטופים והביקורת שהן מפנות כלפי נבחרי הציבור. דלל הביע חרטה על המצב הקיים ואמר: "בנושא הזה אנחנו צריכים להתייחס לשורדי השבי ולמשפחות שלהם בכבוד ובאמפתיה הרבה יותר. אם הם חושבים כך, זה לא טוב מבחינתנו".