המתכון של חן כהן, הקונדיטור הראשי של המותג DAVO PRO, לאוזני המן שאי אפשר להפסיק לאכול:

מצרכים:

•350 גרם קמח לבן

•40 גרם אבקת שקדים

•200 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות

•190 גרם שמנת להקצפה (38%)

אופן ההכנה:

1.בקערת מיקסר עם וו גיטרה מניחים את כל המרכיבים, פרט לשמנת.

2.מפעילים את המיקסר על מהירות בינונית (3-4) למשך כ-3 דקות, עד לקבלת מרקם של פירורי בצק.

3.עוצרים את פעולת המיקסר, מוסיפים את השמנת בבת אחת, וממשיכים לערבל על מהירות נמוכה למשך כדקה, עד לקבלת בצק אחיד.

4.מרדדים את הבצק בין שני ניירות אפייה ומעבירים למקרר למשך כ-30 דקות להתייצבות.

5.קורצים עיגולים מהבצק, ממלאים במלית הרצויה ומעצבים לצורת אוזני המן.

6.אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות (טורבו) במשך 18-20 דקות, עד שהאוזניים מזהיבות.

בתיאבון!