שר החוץ גדעון סער צפוי לטוס בשבוע הקרוב לוושינגטון כדי להשתתף בכינוס של "מועצת השלום", המוקדש לשיקום רצועת עזה ולהחזרת הסדר האזרחי בה.

סער יצטרף לכינוס לאחר שנודע כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לא יוכל להשתתף בו.

מועצת השלום החדשה, בראשות הנשיא טראמפ, מונה חברים בולטים ממדינות שונות, כולל שר החוץ האמריקני מרקו רוביו וראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר. המועצה פועלת להחליט על צעדים בתחום שיקום עזה, עם זכות וטו נתונה לנשיא טראמפ. תחתיה פועל "הוועד המנהל המכונן", הכולל שחקנים משמעותיים, כמו שליחי טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף.

הוועד המנהל לעזה, המורכב מ-11 חברים, מנהל את מאמצי השיקום, כולל הקמת ממשלת טכנוקרטים פלסטינית והקמת כוח ייצוב בינלאומי. במסגרת המאמצים לשיקום עזה, הושקה תוכנית אמריקנית לפירוז הרצועה מחמאס, אשר כוללת הצעה לחמאס חנינה בתמורה לפירוק נשקו, השמדת מנהרות, ותשתיות צבאיות.