פרשן חדשות 12 עמית סגל התעמת הערב (מוצאי שבת) עם ח"כ איימן עודה בתוכנית "פגוש את העיתונות" כשדרש ממנו לגנות את חמאס ולהגדירו כארגון טרור.

"הייתי שמח אם היית אומר שחמאס ארגון טרור. דיברת על בן גביר מאה פעמים. חמאס זה ארגון טרור?", תהה סגל.

עודה השיב בזעם "אתה רוצה שאענה לך או לא?". סגל המשיך "מה אתה מתנפח? אתה לא מוכן לגנות את חמאס. אנחנו מנרמלים את האירוע שיש חבר כנסת שמדבר על כולם ועל פשע. האם חמאס זה ארגון טרור או לא?".

עודה השיב "אני יודע מי נתן לחמאס כבר בסוף שנות ה-80 נשק. זה רבין בהתחלה ואחר כך נתניהו חיזק את חמאס. אני מתנגד לחמאס פוליטית, אידיאולוגיות. הוקעתי את השבעה באוקטובר אלף פעם".

סגל המשיך ללחוץ ושאל "אתה מרחף מסביב אבל נמנע להגיד שמדובר בארגון טרור. אתה רוצה שלא ישימו לב שאתה לא אומר שחמאס ארגון טרור".

"אני הוקעתי כל פגיעה באזרחים משנות ה-90 ועד עכשיו", טען עודה בתגובה וסגל השיב "אבל לא בחיילים".

עודה הגיב בכעס "גזען כמוך לא הוקיע רצח של תינוקות פלסטינים והרסו בניינים שלמים בכוונה".

סגל סיכם "זה היה נזק אגבי. ידעו כל הצופים שאתה קורא למה שעשה צה"ל רצח אבל מבחינתך חמאס אינו ארגון טרור. אני מבקש לשים לב לשני דברים חשובים. זה הראיון השני ברציפות שבו אתה מסרב לגנות את הפשיטה על בסיסי צה"ל בתחומה הריבוני של מדינת ישראל והרג 368 חיילי צה"ל כולל התצפיתניות. זה גם הראיון השני ברציפות - והמאה מאז שבעה באוקטובר - שלא הסכמת להגיד שחמאס הוא ארגון טרור. זה שתקרא לי גזען אלף פעם לא ישנה את זה".