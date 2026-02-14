תיעוד: צה"ל תקף מחבלים שיצאו ממנהרה בעזה צילום: דובר צה"ל

צה"ל פעל הערב (מוצאי שבת) נגד מחבלים שיצאו ממנהרת טרור באזור בית חאנון. למקום הוזעקו כוחות גדולים וכלי טיס של חיל האוויר.

על פי דיווחים חמישה מחבלים יצאו מפיר המנהרה ולפחות ארבעה מהם חוסלו. הדי פיצוצים נשמעו באזור עוטף עזה.

מצה"ל נמסר כי "במהלך פעילות מוקדם יותר היום תצפיות צה"ל זיהו מספר מחבלים חמושים שיצאו ככל הנראה מתשתית תת-קרקעית במרחב ונכנסו מתחת להריסות מבנה מזרחית לקו הצהוב, בסמוך לכוחות.

מיד לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר תקפו את המבנה וחיסלו שני מחבלים. ככל הנראה חוסלו מחבלים נוספים בתקיפה, הכוחות ממשיכים לסרוק בשטח לאיתור וחיסול המחבלים שייתכן שנותרו".

בצבא ציינו עוד כי "מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש".