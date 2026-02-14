בבית הנשיא הופתעו וזעמו מהמתקפה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שתהה מדוע יצחק הרצוג לא מעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

"הנשיא הרצוג מסרב לתת לראש הממשלה חנינה. יש לו סמכות לעשות את זה. הוא לא רוצה לעשות את זה. זה מביש. הוא צריך לתת לו חנינה", אמר טראמפ.

בבית הנשיא רמזו שראש הממשלה נתניהו ביקש את התערבות טראמפ פעם נוספת. מקורבי הנשיא אמרו לחדשות 12 כי "מה שהעסיק את הנשיא וצוותו בסוף השבוע זה להבין מי 'חימם' את טראמפ לנהוג ככה כלפי נשיא מדינת ישראל. אם ידו של נתניהו במעל - זו חציית קו אדום. אנחנו מצפים להבהרות מצידו של ראש הממשלה.

המקורבים הוסיפו כי "הופתענו מהמתקפה, בבית הנשיא רואים בכך לא רק פגיעה אישית, אלא פגיעה במעמדה הריבוני של מדינת ישראל".

בסביבת נתניהו הגיבו והדגישו: "התבטאותו של הנשיא טראמפ שלשום בעניין החנינה היתה על דעתו של הנשיא טראמפ בלבד. ראש הממשלה שמע על כך בתקשורת ולא ידע על כך מראש, כשם שלא ידע מראש על התבטאותו של הנשיא בנושא זה בנאומו בכנסת".