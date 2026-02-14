המונים ליוו למנוחות את הרב שמעון ערבליך ז"ל, מדמויות המופת בעולם החסד החרדי.

ערבליך עלה לישראל מבלגיה שם עסק בתחום היהלומים. בארץ היה מחלוצי התעשייה ונמנה עם מקימי "ארטיק" - מפעל הגלידות הראשון במדינה. לצד פעילותו העסקית הענפה, הקדיש את מרצו למעשי צדקה וחסד, רבים מהם בצנעה גמורה.

בנו, הרב יוסי ערבליך, הקים בהשראתו את ארגון "למענכם", שהפך לשם דבר בתחום הייעוץ הרפואי וההכוונה לחולים ובני משפחותיהם. על פועלו זכה הבן בהשאת משואה ביום העצמאות ובפרס אות הנשיא.

בהלוויה נשאו דברי הספד בני המשפחה וראשי ציבור, שהעידו על דמותו כאיש שהקדיש את חייו לעזרה לזולת מתוך נאמנות לתורה ולמסורת.