הרב אלי סדן: המאבק הציבורי על הגיוס מונע מחרדים להתגייס צילום: באדיבות כאן חדשות

הרב אלי סדן, ראש המכינה הקדם צבאית בעלי ואבי המכינות הקדם צבאיות, התראיין השבוע לכאן חדשות והסביר על החלטתו לתמוך בחוק הגיוס, מאחר ורק תהליך מסודר, שלדבריו כבר החל לקרות עם הקמת חטיבת חשמונאים, יביא את הציבור החרדי להתגייס.

הרב שיתף על מפגשים שהמכינה בראשותו מקיימת מדי שנה בבני ברק, וסיפר על רצון בציבור החרדי לקחת חלק באחריות הלאומית ובגיוס לצה"ל. לדברי הרב, כאשר מתנהל מאבק ציבורי ותקשורתי בנושא הגיוס, הדבר גורם גם לאלה שרצו להתגייס לחזור בהם ולקחת צעדים אחורה.

"כל שנה אנחנו פוגשים נוער בבני ברק שרוצה להתגייס ומחפש את המסלול המתאים. התהליך הזה של חרדים שלאט לאט לוקחים חלק באחריות על ביטחון ישראל מתקדם", הוסיף.

"יש צעקות על נושא הגיוס, אבל עם צעקות לא בונים מדינה. את המדינה צריך לבנות בתהליך מושכל", אמר הרב סדן. "המציאות הולכת ומשתנית, גם הציונות הדתית מתחזקת בצבא וגם בציבור החרדי אנשים יותר פתוחים לשמוע על שירות צבאי. אז למה להפריע לזה לקרות? ככל שזה עולה לתקשורת ומתנהל במאבקים, אנשים הולכים אחורנית".

הרב אלי סדן הוא אחד מעשרות רבנים מהציונות הדתית ונציגי משפחות שכולות שפרסמו השבוע מכתב תמיכה פומבי בממשלה על רקע המחלוקת הציבורית סביב חוק הגיוס. לדבריהם, הניסיון להציג את החוק ככלי לפירוק המחנה הלאומי הוא "נפילה למלכודת מסוכנת".

עוד ציינו הרבנים ובני המשפחות השכולות כי חוק הגיוס הוא חוק חיובי: "בכוחו של חוק הגיוס בנוסחו הנוכחי להביא גיוס של פי 3 חרדים לצה"ל באופן שיקל על משרתי המילואים ויחזק את צה"ל. ההסכמה החרדית לחוק היא הזדמנות היסטורית שאסור להחמיץ".