תאריך היעד לתחילת פירוז חמאס מנשקו נקבע לחודש מרץ, כך פורסם בכאן חדשות. לפי שני גורמים במועצת השלום, שצפויה להתכנס בשבוע הבא בוושינגטון, שלב הפירוז יחל לאחר שממשלת הטכנוקרטים בעזה תיכנס לתפקידה ותיטול לידיה סמכויות מידי חמאס.

על פי הדיווח, ההיערכות לתהליך כבר מורגשת בשטח. מיליציות הפועלות בתיאום עם ישראל החלו להיערך, בין היתר באמצעות גיוס פעילים חדשים והקמת בסיסים באזורים שבשליטתן ברצועה.

בדיווחים זרים נטען כי בשבועות האחרונים הועבר להן ציוד נוסף, ובהם רובים, ציוד לחימה וכלי רכב חדשים, לרבות ג'יפים מדגם טויוטה לנד קרוזר מודל 2026.

במערכת הביטחון מסמנים את אזור רפיח כשטח הראשון שבו ייושם הפירוז. באזור זה אמורה להיבנות העיר הפלסטינית החדשה - "רפיח החדשה" - והוא מצוי בשליטת מיליציית אבו-שבאב. בסוף השבוע חשפה המיליציה כי אנשיה פועלים לסריקה ולנטרול מנהרות חמאס.