צעיר כבן 20 נורה למוות הערב (מוצאי שבת) סמוך לנאות חובב שבצפון הנגב. צוותי מד"א שהגיעו למקום מצאו אותו במצב אנוש ולאחר פעולות החייאה ממושכות נאלצו לקבוע את מותו. באירוע נפצע אדם נוסף באורח בינוני.

המשטרה שהוזעקה למקום פתחה בחקירה וקבעה כי הרקע למעשה - פלילי. מדובר במקרה רצח שני בחברה הערבית היום - ובשבוע האחרון נרצחו עשרה ערבים-ישראלים.

פרמדיק מד"א כרמל כהן סיפר: "קיבלנו במוקד 101 של מד"א דיווח על 2 הפצועים במחלף נאות חובב ומיד יצאנו למקום בניידת טיפול נמרץ. אחד מהפצועים היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה אבל הפציעות שלו היה קריטיות ובסופן נאלצנו לקבוע את מותו. אמבולנס נוסף של מד"א שהוזנק למקום העניק טיפול רפואי לפצוע השני ופינה אותו לבי"ח במצב בינוני כשהוא בהכרה".

מוקדם יותר נרצח בנצרת עבד משארקה, בן 19. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת הירי נאלץ לקבוע את מותו במקום.