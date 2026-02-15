איש התקשורת מנחם הורוביץ התארח בתוכנית "אינטימי" בקשת 12 ושחזר בשיחה עם רפי רשף את התובנות שלו לאחר התאונה הקשה שעבר בשנת 2008.

"המזל הוא שהמכונית לא התלקחה. הפגיעה היתה קשה מאוד במכונית והייתי 45 לכוד במכונית עם רגל, שעד היום יש בה פלטינות וברזלים, בהכרה מעורפלת", משחזר הורוביץ את הרגעים הקשים.

הוא מתאר כיצד בנו הבכור, איתמר, החזיק את המשפחה באירוע הקשה. "כבר אז הוא היה המבוגר האחראי. הוא שוחח איתי ועם בני המשפחה כי גם בתי נוגה ורעייתי תחייה היו בתאונה ואיכשהו הצליחו לצאת מהמכונית. זאת היתה טראומה שמלווה אותנו במשך שנים".

האירוע המטלטל גרם לו גם לשיח עמוק יותר עם הקב"ה. "אני מתפלל כל יום לבורא עולם ועד אז. אמרתי שיכול להיות שזה מן איתות מבורא עולם שאולי צריך לעשות משהו עם האמונה הבסיסית. שאלתי אותו 'מה צריך לתקן?'. מצאתי את עצמי מתחזק יותר, מאמין יותר, ומתפלל יותר שיצאתי בשלום מהאירוע הזה ושיהיה כך גם בעתיד".

הורוביץ נשאל על יחסיו הקרובים בעבר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. "אני מכיר את בנימין נתניהו תקופה ארוכה - עד לפני עשר שנים עמדנו בקשר. הוא הציע לי פעם בחצי שנה-שנה לשמש כראש מערך ההסברה הלאומי ואינספור פעמים הוזמנתי לביתו בבלפור וללשכה".

הוא הודה כי "אם עכשיו מתקשר אלי בנימין נתניהו ומזמין אותי לארוחה אני עוזב הכל ובא. כי אני חושב שנתניהו הוא איש מרתק לשבת איתו ולשוחח איתו".

כשנשאל אם יש סיכוי שיעבור לשדה הפוליטי השיב "בעבר הייתי משוכנע שאני עוזב את התקשורת והופך להיות פוליטיקאי. כשאני מסתכל היום על כנסת ישראל, אני מאוד מפחד, שיקלקלו אותי שם. אתה רואה אנשים שבאו מהבית גבוליים או שהכנסת הפכה אותם למטומטמים. אני מפחד שיקלקלו אותי או שלא אשרוד. הייתי יכול לעשות כל כך הרבה דברים בכנסת או בתור שר בממשלה - אבל אני מאוד חושש מה יעשו לי".