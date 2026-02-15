מה הקשר בין 'האקונה מטטה' לתורת התשובה? ערוץ "משב"

ערוץ "משב" מבית ארגון רבני צהר משיק את הסדרה החדשה "הטייק היהודי", בה הרב ד"ר אברהם סתיו מנתח את שוברי הקופות של דיסני דרך משקפיים תורניים.

בפרק הבכורה של הסדרה, הרב סתיו צולל אל תוך הקלאסיקה של דיסני, "מלך האריות". דרך דמותו של סימבה, המנסה לברוח מאשמת מות אביו, מציג הרב שלוש תפיסות יהודיות מרתקות להתמודדות עם חטא וזיכרון:

גישת טימון (האקונה מטטה): הניסיון למחוק את העבר ולהיוולד מחדש. הרב סתיו מקשר זאת לתפיסת "יום הכיפורים" ולמשנתו של רבי נחמן מברסלב על היכולת להתחיל בכל רגע מחדש.

גישת רפיקי: ההבנה שהעבר אולי כואב, אך הוא תמיד כאן והכרחי כדי ללמוד ולהשתפר. הטייק של פומבה: פרשנות מפתיעה המבוססת על תורת הראי"ה קוק, לפיה התשובה אינה מחיקת העבר אלא "שינוי המשמעות שלו" - צמיחה מתוך החטא והפיכתו למניע חיובי בהווה.

הרב סתיו מסביר כי הסדרה נולדה מתוך הבנה שסרטי דיסני הם אבני יסוד תרבותיות. "סרטי דיסני הם אבני היסוד של התרבות המודרנית. כמו מאות מיליוני ילדים בעולם צפיתי בהם פעם אחר פעם. רק כשגדלתי הבנתי שמדובר בעולם ערכים שלם, עולם שלפעמים מחזק ומעצים ערכים יהודיים, ולפעמים דווקא מתנגד להם. לכן חזרתי אליו, הפעם מנקודת מבט בוגרת, ללמוד אותו ולבקר אותו, וגיליתי עומקים גדולים, לפעמים קצת מטרידים, והרבה מאוד קסם".