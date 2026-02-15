חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) יצא הבוקר במתקפה חריפה על מערכת אכיפת החוק, וטען כי מדובר ב"ריקבון עמוק" הבא לידי ביטוי בפרשות רבות.

סעדה, לשעבר חוקר במח"ש, התייחס בראיון ברדיו 'קול חי' לעדויות החדשות בתיקי ראש הממשלה נתניהו וטען להסתרת מידע מכוונת.

"בפרוטוקולים מכספת היועץ המשפטי מנדלבליט, שחור על גבי לבן - היועץ אומר במפורש בנוכחות פרקליט המדינה שי ניצן: 'מה עשיתם? אני לא חוקר סיגרים ושמפניות מלפני עשר שנים, לא אישרתי לכם את זה'".

בהתייחסו לחקירת נציב שב"ס קובי יעקובי, קבע סעדה כי מדובר ברדיפה פוליטית: "יעקובי הוא קצין ערכי, מהטובים שקמו למדינה. אבל העוון שלו? שהוא מונה על ידי בן גביר. התיק הזה יסתיים בלא כלום, אבל בינתיים רוצים להזיז אותו מתפקידו".

סעדה קרא להקים גוף חיצוני שיחקור את הפרקליטות: "החוק שלי לקראת קריאה שנייה ושלישית. אפשר לעשות את זה בשבועיים-שלושה הקרובים".

בנושא חוק הגיוס, התנגד סעדה לסנקציות נגד החרדים: "הסנקציות לא מידתיות ולא חוקתיות. אתה לא יכול לאסור על בן אדם לנסוע לחו"ל או למנוע ממנו רישיון נהיגה בגלל שהוא לומד תורה. זה מזכיר גזרות של הצאר הרוסית".