רחפן משטרתי הכווין מעצר של חמישה שב"חים דוברות המשטרה

שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב עצרו בסוף השבוע האחרון חמישה שוהים בלתי חוקיים, לאחר מרדף שהחל בכפר בועיינה-נוג'ידאת והסתיים בשטח פתוח סמוך לטורעאן. החשודים נעצרו בתום סריקות אוויריות והכוונת רחפן משטרתי.

במהלך פעילות יזומה הבחינו השוטרים ברכב מסוג סיטרואן שעורר את חשדם במהלך נסיעה בכפר. כאשר הורו לנהג לעצור לצורך בדיקה, הוא לא נענה לקריאותיהם והחל בנסיעה פרועה בניסיון להימלט לעבר שטח פתוח.

לאחר שהרכב נעלם בשטח, הועלה רחפן משטרתי לאוויר לצורך סריקות ממוקדות. במהלך הסריקות אותר הרכב כשהוא עוצר סמוך לאתר בנייה נטוש, הנהג הוריד את יושבי הרכב ונמלט מהמקום.

הרחפן המשיך לעקוב אחר החשודים והכווין את הכוחות, שביצעו סגירה מהירה על מתחם אתר הבנייה. עם הגעת השוטרים ניסו החשודים להימלט רגלית בין קומות המבנה ובהמשך לשטח פתוח, אך בתום מרדף ממושך אותרו חמישה מהם ונעצרו.

כלל החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ובהמשך הובאו בפני בית המשפט בנוף הגליל, שהאריך את מעצרם עד ליום שלישי.

במשטרה ציינו כי ימשיכו לפעול נגד כניסה ושהייה בלתי חוקית בשטח המדינה ולמצות את הדין עם המעורבים.