המרכז הארצי לבחינות ולהערכה הודיע היום (ראשון) כי החל מדצמבר 2026 תחום האנגלית לא יהיה חלק מהבחינה הפסיכומטרית.

הבחינה תתמקד מעתה בחשיבה מילולית ובחשיבה כמותית בלבד, ואילו רמת האנגלית תיבחן במבחן ממוחשב נפרד בשם "אמירנט".

המהלך נעשה בהתאם להנחיית המועצה להשכלה גבוהה, שביקשה להרחיב את מגוון מיומנויות השפה הנבדקות באנגלית. מדובר גם בצעד ראשון בתהליך רחב יותר להעברת הבחינה הפסיכומטרית למתכונת ממוחשבת מלאה.

בעקבות השינוי, משך הבחינה הפסיכומטרית יתקצר בכשעה, מאחר שמספר תחומי הבחינה יירד משלושה לשניים. את מבחן האנגלית ניתן יהיה לבצע בנפרד, לפני או אחרי הפסיכומטרי, לאורך כל השנה וללא תלות במועדים קבועים.

לצד זאת, העלות הכוללת לנבחנים צפויה לעלות. מחיר הבחינה הפסיכומטרית יישאר כ-655 שקלים, אך מי שיידרש גם לבחינת האמירנט ישלם תוספת של כ-350 שקלים.

השינויים יחולו על מועמדים שיירשמו ללימודים החל משנת הלימודים האקדמית תשפ"ח, שתיפתח באוקטובר 2027. מוסדות ההשכלה הגבוהה יוכלו לבחור אם לשקלל את ציון האנגלית בציון הקבלה או להסתמך על הציון הדו-תחומי בלבד, כאשר ציון האנגלית ישמש לצורך קביעת רמה או פטור מלימודי אנגלית.

נבחנים שניגשו לפסיכומטרי לפני השינוי, אך יירשמו ללימודים בשנת תשפ"ח ואילך, יוכלו להגיש מועמדות על בסיס הציון הדו-תחומי, בדומה לנבחנים שייבחנו במתכונת החדשה.