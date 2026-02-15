אזרח ישראלי נעצר בדובאי בחשד למעורבות ברצח כפול של בני הזוג רומן ואנה נובק ששהו באמירויות במהלך אוקטובר אשתקד. כך דווח באתר המודיעין הצרפתי Intelligence Online.

לפי הדיווחים האזרח הישראלי מייקל גרינברג (המוכר גם בשם מייק גרין) אף נחקר בחשד לאירועים נוספים שהתרחשו בתאילנד. הוא חשוד בקשר עם חוליית הרוצחים, שלפי החשד כללה שמונה אזרחים רוסים.

הרצח התרחש באזור חאתה (Hatta), עיירת נופש הררית ומובלעת של אמירות דובאי, השוכנת כ-130 ק"מ דרומית-מזרחית לעיר דובאי, ליד הגבול עם עומאן.

ב-2 באוקטובר 2025 הזוג נסע למקום לפגישה עם "משקיעים", והנהג שלהם הביא אותם לחניון ליד אגם בחאתה - שם הם נחטפו, עונו, ונרצחו בדקירות. הטלפונים שלהם אוכנו לאחר מכן לאזורים כמו עומאן.