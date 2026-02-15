נשיא ארצות הברית לשעבר, ברק אובמה, התראיין לפודקאסט של טיילר כהן מפודקאסט "No Lie" וטען כי "חייזרים הם אמיתיים".

אובמה גם דחה את תיאוריות הקונספירציה המופצות לאורך השנים, במיוחד את הרעיון שחייזרים מוחזקים בבסיס הצבאי המיסתורי Area 51 בנבדה. לדבריו, לא קיים מתקן תת־קרקעי שבו מוחזקים חייזרים - אלא אם קיימת “קונספירציה ענקית" שמסתירה זאת אפילו ממנו כנשיא ארצות הברית.

כשנשאל מה הייתה השאלה הראשונה שלו אחרי שנכנס לבית הלבן, שוב חזר לנושא. "אמממ... איפה שומרים את החייזרים?", התבדח. זו לא הפעם הראשונה שאובמה מתייחס בפומבי לאפשרות של חיים מחוץ לכדור הארץ.

הדברים מגיעים על רקע עניין מחודש סביב תופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAP), שנים של פרסומים על סרטוני עב"מים של הפנטגון ושיח ציבורי על האפשרות לקיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ. אחת הטענות המפורסמות ביותר קשורה לאירוע תקרית רוזוול מ-1947, שבו לפי המאמינים נמצאו שרידים של כלי טיס לא אנושי.