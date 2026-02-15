על השלכות 'מסמך רוח צה"ל', סוגיה שנדונה בכנסת, שוחחנו עם תא"ל במיל' ארז וינר, שגם פרס את עיקרי משנתו בפני חברי הכנסת בועדת החינוך.

השינוי במסמך המדובר החל, אומר וינר, סביב תחילת הסכמי אוסלו. עד לאותם ימים נכללו במסמך ערכי הצבא ערכים כמו אהבת הארץ, אחוות לוחמים, ניצחון ועוד, ואולם בתקופה זו הוחלט שיש לערוך תיקון במסמך וצוות בראשותו של הפרופ' אסא כשר מנקה את ערכי הניצחון, אהבת הארץ וערכים נוספים מהמסמך שזוכה להגדרה ה'קוד האתי של צה"ל'.

וינר מספר על מפגש שהיה לו עם הפרופ' כשר במסגרת קורס פו"מ, ושם שאל וינר את כשר אם המסמך החדש מתאים לכל צבא באשר הוא ונענה בחיוב, כששאל אם מדובר במסמך שיוכל להתאים גם לצבא הגרמני "ואז הוא נעצר...", מספר וינר ומציין כי למעשה נלקח מסמך שעליו חונכו דורות של לוחמים ונוקו ממנו ערכים בסיסיים כמו אהבת הארץ מאחר ופרופ' כשר חשש שמא ערך שכזה יביא לסירוב למשימת פינוי חלקים מהארץ. בכך הפך המסמך למסמך שנוי במחלוקת.

"כקצין חינוך ראשי אלעזר שטרן החליט בשנת 2000 לשנות ולתקן את הקוד השנוי במחלוקת, הוקמה ועדה נוספת, אבל הובילה אותה שורת פרופסורים מעולם מדעי הרוח הפילוסופיה והאתיקה. מאוחר יותר הם התבטאו על עמדתם בנושאי ניצחון וברור שעמדתם לא בדיוק תואמת ערכים לאומיים ציוניים כפי שהיינו רוצים לראות אותם", אומר וינר ומציין כי בעקבות לחץ של הרמטכ"ל מופז הוכנס בדלת אחורית ערך הניצחון, אך הפרופ' אבי שגיא, מחברי הוועדה, הניסוח היה מעורפל על מנת להרגיע את מופז, אך בפועל הניצחון אינו רלוונטי וכו'.

וינר מוסיף ומציין כי אותה רשימת ערכים של רוח צה"ל במתכונתה הנוכחית נובעת גם ממסורת ישראל ומורשת הקרב, "אבל גם ערכי המוסר הבינלאומיים ומילים גבוהות על דמוקרטיה וליברליזם, מה שאני לא מתכון לזלזל בהם, אבל לא הם שאמורים לעמוד אל מול עיני הצבא והחיילים כשהם קמים להסתער ולפגוש את משימותיהם".

"מאוחר יותר אביב כוכבי כרמטכ"ל הוסיף את ערך הממלכתיות, שזה נחמד אבל מה זה קשור לערכי צה"ל?", אומר וינר ומציין את הרוח הגדולה שהתגלתה בשורות הלוחמים בשנתיים של מלחמה בעזה, וממנה מתברר שאותו מסמך אינו רלוונטי עבור אנשי השטח. המסמך עצמו אמור היה לדבר אל הלוחמים ולשרת אותם כבסיס ערכי המחזק את נכונותם להסתער ולהילחם, ובהם אהבת הארץ, אחוות לוחמים, ניצחון ועוד, כערכים שמבהירים את הערכיות של הלחימה וגורמים ללוחמים לקום ולהסתער ברגע האמת.

כיום, לנוכח הנתק הערכי בין המסמך לבין רוחם של החיילים, קורא תא"ל וינר לחזור לנקודה האחרונה שבה הדרך הייתה ברורה, כפי שקורה בהתברברות בניווט, והנקודה המאופסת האחרונה הייתה ב-1994, לפני השינוי שחל בעקבות הסכמי אוסלו. עד אז היו ערכים שליוו את לוחמי ישראל מאז קום המדינה ועוד קודם להקמתה.

"אני רוצה להאמין ולקוות שהאנשים שנמצאים בקצה פועלים נכון, בין אם זה כתוב ובין אם לא במסמך כזה או אחר, אבל אנחנו כמי שחשובה להם המערכת ודואגים לה, צריכים לוודא שהמסמך היבש יכלול רשימת ערכים בסיסית התואמת את מה שהיינו רוצים לראות בצבא הלכה למעשה, שתהיה התאמה וזו לא תהיה אות מתה או טקסט שמשמש לעיוות ערכים. לא צריך לחשוש מאהבת הארץ כי אהבת הארץ היא מה שגורם לאנשים לעשות את מה שהם עושים בשדה המלחמה, אחוות לוחמים היא מה שמקים אותך להסתערות תחת אש כדי לעזור לחבר פצוע. טוהר הנשק וערכים נוספים צריכים לחזור בלי מכבסת מילים ושיח על ליברליות ודמוקרטיה. מדובר בצבא שצריך לינוק משורשי האומה, העם היהודי ומורשת הקרב של הדורות האחרונים וגם של המלחמה האחרונה".