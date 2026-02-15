חילוץ החיילות דוד קשת

כוח משטרה חילץ בצהריים (ראשון) שתי חיילות לאחר שהותקפו על ידי המון בבני ברק. החיילות הגיעו לעיר ונתקלו במחאה אלימה שכללה קריאות "נאצים" וניסיונות תקיפה.

מדובר בשתי מפקדות בחיל החינוך המשרתות בבסיס חוות השומר שהגיעו לביקור בית אצל חייל שלהן. ההמון סבר שמדובר בחיילות משטרה צבאית שהגיעו לחלק צווי גיוס.

במהלך האירוע התקבץ סביבן המון חרדים שניסה להתקרב אליהן. על פי הדיווחים מהמקום, הושלכו חפצים ונרשמו ניסיונות תקיפה גם כלפי שוטרים.

כוחות משטרה שהוזעקו לזירה חילצו את החיילות מהמקום. במהלך ההתפרעויות נפצעו שלושה שוטרים שנזקקו לטיפול רפואי. 23 מפגינים נעצרו.

מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, אמר בהצהרה מהזירה: "אנחנו נפענח מצלמות ונגיע בשעות הקרובות למי שאחראי לכך. אנחנו לא חוששים מאף אחד. תקפו פה שוטרים, זרקו אבנים והציתו פחים". המפכ"ל הגיע לזירה: "מי שהופך ניידות ותוקף חיילות - יש לו בעיה איתי".

תיעוד מבני ברק: מתפרעים הופכים ניידת משטרה צילום: דוברות המשטרה

לאחר חילוץ החיילות המשיכה ההתפרעות, כאשר עשרות מפגינים הפכו ניידת משטרה והציתו אופנוע משטרתי. מפכ"ל המשטרה הנחה "לפעול באפס סובלנות ולהגיע עד אחרון מבצעי ההתפרעויות ולמצות את הדין עם מפירי הסדר שפגעו בסמלי שלטון ושרפו אופנוע משטרתי והפכו ניידת משטרה".

התפילין והסידור שנשרפו באופנוע משטרתי בבני ברק דוברות המשטרה

מצה"ל נמסר כי "הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, רואה בחומרה ומגנה בתוקף את תקיפת חיילות צה"ל אשר ביצעו משימה צבאית מוקדם יותר היום בבני ברק. כל פגיעה בחיילי צה"ל המבוצעת על ידי אזרחים ישראלים היא חציית קו אדום חמורה ויש לפעול כנגד התוקפים ביד קשה. הרמטכ"ל מצפה כי ימוצה הדין עם התוקפים".

מפגינים מתנפלים על מתנדב שמנסה להתקרב לאופנוע שעולה באש דוברות המשטרה

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה: "אני מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות בבני ברק נגד חיילות צה"ל ושוטרי משטרת ישראל. מדובר במיעוט קיצוני שאינו מייצג את כלל החברה החרדית. זהו דבר חמור ובלתי מתקבל על הדעת. לא נאפשר אנרכיה, ולא נסבול כל פגיעה במשרתי צה"ל וכוחות הביטחון שעושים את עבודתם במסירות ובנחישות".

המהומות בבני ברק נגד החיילות דוד קשת

מהמשטרה נמסר: "במוקד המשטרה התקבל דיווח לפני זמן קצר, על התגודדות של קומץ פורעי חוק ברחוב חגי בבני ברק, סביב שתי חיילות שבאו לפעילות רווחתית במסגרת תפקידן בצה"ל. כוחות משטרת בני ברק - רמת גן שהגיעו למקום במהירות, חילצו את החיילות מהמקום, כאשר מפרי סדר החלו להתעמת עם השוטרים ולזרוק פחים לעבר נתיב הנסיעה של הניידת. בשלב זה האירוע בשליטה והחיילות חולצו מהמקום".

השר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר הגיב: "אני מגנה בכל תוקף את הקומץ האנרכיסטי והאלים שתקף חיילות, פצע שוטרים והצית אופנוע משטרתי בבני ברק. מדובר במעשים חמורים, עברייניים ובלתי נסלחים - ומי שירים יד על חיילות צה"ל או על שוטרי משטרת ישראל, ישלם על כך מחיר כבד. יחד עם זאת, חשוב לי להבהיר: אין מדובר בציבור החרדי כולו. רובו המוחלט של הציבור החרדי שומר חוק, מכבד את כוחות הביטחון ואינו שותף לאלימות הזו. אסור לתת לקומץ קיצוני להכתים ציבור שלם. אני שולח איחולי החלמה מהירה לשוטר שנפצע, מחבק את החיילות שעמדו באומץ מול ההתקפה, ומגבה באופן מלא את שוטרי משטרת ישראל שפועלים בנחישות להשבת הסדר".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר: "אני מחזק את ידי צה"ל, לוחמיו ומפקדיו. המראות היום מרחובות בני ברק הם עבריינות ואנרכיזם לשמם - אסור לאף אחד מאיתנו להשלים עם אלימות והתפרעויות כאלה. אני מצפה מהמשטרה לשים ידה על הקומץ העברייני עוד הלילה ולמצות איתו את הדין. אפס סובלנות. אין לי ספק שרוב הציבור החרדי ככללו אוהב ישראל ומוקיר את חיילי צה"ל ואני מצפה מההנהגה שלו לגנות את האלימות הזו בפומבי".

חבר הכנסת בני גנץ הגיב: "התמונות המזעזעות מבני ברק היום, שבהן חיילות צה"ל מחולצות מהמון זועם ושוטרים מותקפים, כאילו מדובר בג'נין, הן שפל מוסרי שאין בינו לבין היהדות דבר. על המשטרה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים, ועל חברי הקואליציה, ובמיוחד מנהיגי החברה החרדית, לגנות בתוקף את האירוע המוטרף הזה לפני שיקרה כאן אסון!"

יו"ר 'ישראל ביתנו' חבר הכנסת אביגדור ליברמן מסר: "החרדים המשתמטים שכמעט ביצעו לינץ' בחיילות הגיבורות שלנו - הם לא יהודים, הם מחבלים! אין מה לצפות מממשלת ההשתמטות לגנות או לפעול בנושא. הם הרי בכיס של אותם אנשים שקוראים לחיילים שלנו למות ורודפים את החיילות שלנו כמו בסצינה שלקוחה מימי הביניים. בממשלה הבאה נטפל בפורעים הללו כמו במחבלים!"

הכתב הצבאי דורון קדוש התייחס לתיעוד וכתב כי "התמונות האלה מעידות על מציאות של חוסר משילות לא רק בנגב המשתולל או בפרוטקשן בצפון. גם התמונות האלה מבני ברק הן עדות כואבת לבעיטה של המונים קיצונים חרדים, מוסתים ואלימים, בכל מה ששייך למדינת ישראל".

לדבריו, "מספיקות 40 השניות הקצרות האלה מבני ברק - כדי להבחין בתקיפה האלימה של החיילות שנראה שבנס יצאו משם בחיים, בפחים המושלכים לכל עבר ובשניות האחרונות גם תקיפה של איש משטרה. ככה זה נראה כשאין חוק וסדר, ויש אובדן שליטה".